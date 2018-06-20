Порошенко провів переговори з міністром ЗС Латвії

"Президент висловив вдячність Латвії за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, солідарність та допомогу латвійської сторони у протидії російській агресії, а також засудження та невизнання незаконної окупації Криму", - йдеться в повідомленні.



Також Порошенко поінформував Рінкевичса про ситуацію на Донбасі, зокрема продовження обстрілів з використанням важкого озброєння з боку контрольованих Росією бойовиків. Було обговорено перспективи розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.



Сторони також звірили позиції напередодні цьогорічного Саміту Україна – ЄС та заходів у рамках липневого Саміту НАТО у Брюсселі. Окрема увага була приділена рішучій протидії російському втручанню у демократичні виборчі процеси в Україні та країнах ЄС.



Рінкевичс наголосив на важливості активної міжнародної кампанії з метою звільнення українських політв’язнів з російських тюрем.



Нагадаємо, Порошенко провів розмову з директором МВФ Лагард щодо закону про Антикорупційний суд.



