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Порошенко провів переговори з міністром ЗС Латвії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів переговори з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.

"Президент висловив вдячність Латвії за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, солідарність та допомогу латвійської сторони у протидії російській агресії, а також засудження та невизнання незаконної окупації Криму", - йдеться в повідомленні.

Також Порошенко поінформував Рінкевичса про ситуацію на Донбасі, зокрема продовження обстрілів з використанням важкого озброєння з боку контрольованих Росією бойовиків. Було обговорено перспективи розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

Сторони також звірили позиції напередодні цьогорічного Саміту Україна – ЄС та заходів у рамках липневого Саміту НАТО у Брюсселі. Окрема увага була приділена рішучій протидії російському втручанню у демократичні виборчі процеси в Україні та країнах ЄС.

Рінкевичс наголосив на важливості активної міжнародної кампанії з метою звільнення українських політв’язнів з російських тюрем.

Нагадаємо, Порошенко провів розмову з директором МВФ Лагард щодо закону про Антикорупційний суд.

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