Порошенко о единой поместной церкви: здесь не только религия, здесь геополитика
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Автокефалию дают не конкретной церкви, а стране, поэтому оставаться в стороне означает поддержать статус-кво, который выгоден Москве. Об этом с трибуны парламента заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"По сути автокефалию дают не столько конкретной церкви, сколько стране. Поэтому для нас оставаться в стороне означает поддержать статус-кво, который выгоден Москве", - подчеркнул Порошенко.
Президент добавил, что в вопросе автокефалии "не только религия, здесь геополитика".
"Этот вопрос действительно того стоит. Он выходит за рамки церквей - речь идет о нашей окончательной независимости от Москвы. Здесь не только религия, здесь геополитика", - отметил Порошенко.
Кроме того, Президент добавил, что для него дело утверждения независимой поместной церкви - такого же веса, как уже полученные безвиз и Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
"Как борьба за членство в Евросоюзе и членство в НАТО, которые еще впереди. Это - вопрос национальной безопасности и нашей обороны в гибридной войне", - добавил он.
Порошенко отметил, что "единая православная поместная церковь не станет государственной". Все верующие имеют и будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию, добавил Президент.
Также он подчеркнул неприемлемость любого насилия в межконфессиональных отношениях.