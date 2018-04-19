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Порошенко о единой поместной церкви: здесь не только религия, здесь геополитика

Киев • УНН

 • 8889 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Автокефалию дают не конкретной церкви, а стране, поэтому оставаться в стороне означает поддержать статус-кво, который выгоден Москве. Об этом с трибуны парламента заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

Порошенко о единой поместной церкви: здесь не только религия, здесь геополитика

"По сути автокефалию дают не столько конкретной церкви, сколько стране. Поэтому для нас оставаться в стороне означает поддержать статус-кво, который выгоден Москве", - подчеркнул Порошенко.

Президент добавил, что в вопросе автокефалии "не только религия, здесь геополитика".

"Этот вопрос действительно того стоит. Он выходит за рамки церквей - речь идет о нашей окончательной независимости от Москвы. Здесь не только религия, здесь геополитика", - отметил Порошенко.

Кроме того, Президент добавил, что для него дело утверждения независимой поместной церкви - такого же веса, как уже полученные безвиз и Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

"Как борьба за членство в Евросоюзе и членство в НАТО, которые еще впереди. Это - вопрос национальной безопасности и нашей обороны в гибридной войне", - добавил он.

Порошенко отметил, что "единая православная поместная церковь не станет государственной". Все верующие имеют и будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию, добавил Президент.

Также он подчеркнул неприемлемость любого насилия в межконфессиональных отношениях.

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