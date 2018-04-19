Порошенко про єдину помісну церкву: тут не лише релігія, тут геополітика
Київ • УНН
КИЇВ.19 квітня. УНН. Автокефалію надають не конкретній церкві, а країні, тому залишатися осторонь означає підтримати статус-кво, який вигідний Москві. Про це з трибуни парламенту заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"По суті автокефалію надають не стільки конкретній церкві, скільки країні. Тому для нас залишатись осторонь означає підтримати статус-кво, який вигідний Москві", - підкреслив Порошенко.
Президент додав, що в питанні автокефалії "не лише релігія, тут геополітика".
"Це питання дійсно того варто. Воно виходить далеко за межі церков – йдеться про наше остаточне унезалежнення від Москви. Тут не лише релігія, тут геополітика", - зазначив Порошенко.
Крім того, Президент додав, що для нього справа утвердження незалежної помісної церкви – такої ж ваги, як вже здобуті безвіз та Угода про асоціацію з Євросоюзом.
"Як боротьба за членство в Євросоюзі та членство в НАТО, які ще попереду. Це – питання національної безпеки і нашої оборони у гібридній війні", - додав він.
Порошенко зауважив, що "єдина православна помісна церква не стане державною". Всі віруючі мають і матимуть право вільно обирати собі як конкретний храм, так і церковну юрисдикцію, додав президент.
Також він наголосив на неприйнятності будь-якого насилля в міжконфесійних стосунках.