Порошенко о столкновениях под Радой: монополия на власть принадлежит государству
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Монополия на власть и оружие принадлежит государству. Об этом на пресс-конференции заявил Президент Украины Петр Порошенко, комментируя вчерашние столкновения под Верховной Радой, передает корреспондент УНН.
"Монополия на власть, монополию на оружие принадлежит государству, и вчера под Верховной Радой и власть, полиция, Нацгвардия действовала адекватно, а провокаторы - нет, и поэтому они должны нести ответственность", - заявил П.Порошенко.
Кроме того, Президент заявил, что незаконные вооруженные формирования, которые имеют незарегистрированное оружие, нарушают закон и дестабилизируют общественный порядок.
Как сообщал УНН, 27 февраля столкновение между митингующими и правоохранителями произошло под стенами Верховной Рады. В результате происшествия под зданием Верховной Рады Украины пострадало 14 правоохранителей.