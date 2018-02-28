Порошенко про сутички під Радою: монополія на владу належить державі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Монополія на владу та зброю належить державі. Про це на прес-конференції заявив Президент України Петро Порошенко, коментуючи вчорашні сутички під Верховною Радою, передає кореспондент УНН.
“Монополія на владу, монополію на зброю належить державі, і вчора під Верховною Радою і влада, поліція, Нацгвардія діяла адекватно, а провокатори — ні, і тому вони мають нести відповідальність”, — заявив П.Порошенко.
Крім того, Президент заявив, що незаконні збройні формування, які мають незареєстровану зброю, порушують закон і дестабілізують громадський порядок.
Як повідомляв УНН, 27 лютого сутичка між мітингувальниками і правоохоронцями сталася під стінами Верховної Ради. Внаслідок події під будівлею Верховної Ради України постраждало 14 правоохоронців.