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Порошенко про сутички під Радою: монополія на владу належить державі

Київ • УНН

 • 5932 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Монополія на владу та зброю належить державі. Про це на прес-конференції заявив Президент України Петро Порошенко, коментуючи вчорашні сутички під Верховною Радою, передає кореспондент УНН.

“Монополія на владу, монополію на зброю належить державі, і вчора під Верховною Радою і влада, поліція, Нацгвардія діяла адекватно, а провокатори — ні, і тому вони мають нести відповідальність”, — заявив П.Порошенко.

Крім того, Президент заявив, що незаконні збройні формування, які мають незареєстровану зброю, порушують закон і дестабілізують громадський порядок.

Як повідомляв УНН, 27 лютого сутичка між мітингувальниками і правоохоронцями сталася під стінами Верховної Ради. Внаслідок події під будівлею Верховної Ради України постраждало 14 правоохоронців.

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