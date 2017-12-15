Порошенко о продлении СЕ санкций против РФ: имеем надежных союзников
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что в борьбе за восстановление территориальной целостности и сохранение независимости Украины сейчас поддерживает весь мир, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Ярким доказательством этого (поддержка Украины в борьбе за сохранение независимости - ред.) Есть решение, которое вчера вечером принял Совет Европейского Союза на уровне глав государств и правительств. Продолжить санкции против России, как страны-агрессора, вступила в войну против Украины" , - отметил Глава государства во время посещения Отдельного Киевского полка Президента Украины.
Глава государства отметил, что "мы имеем крепких, надежных, верных союзников в мире".
Вместе с тем он подчеркнул, что главным союзником и гарантом независимости Украины является Вооруженные Силы, Национальная гвардия и другие военные структуры нашего государства.
Напомним, лидеры ЕС одобрили продолжение экономических санкций против РФ на полгода.