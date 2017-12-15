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Порошенко про продовження РЄ санкцій проти РФ: маємо надійних союзників

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко наголосив, що у боротьбі за відновлення територіальної цілісності і збереження незалежності Україну зараз підтримує увесь світ, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

"Яскравим доказом цього (підтримка України у боротьбі за збереження незалежності - ред.) є рішення, яке вчора ввечері прийняла Рада Європейського Союзу на рівні Голів держав та урядів. Продовжити санкції проти Росії, як країни-агресора, яка вступила у війну проти України", - зазначив Глава держави під час відвідання Окремого Київського полку Президента України.

Глава держави зазначив, що "ми маємо міцних, надійних, вірних союзників у світі".

Водночас, він наголосив, що найголовнішим союзником та гарантом незалежності України є Збройні Сили, Національна гвардія та інші військові структури нашої держави.

Нагадаємо, лідери ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти РФ на півроку.

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