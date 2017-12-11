Порошенко о кредите на харьковское метро: ЕС поддерживает реформы в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украина подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по расширению Харьковского метрополитена. Об этом сообщил в Facebook Президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНН.
"Сегодня завершились успешные переговоры с руководством ЕБРР и ЕИБ относительно большого инфраструктурного проекта, в результате которых мы подписали Соглашение о расширении Харьковского метрополитена. Финансирование от ЕБРР и ЕИБ - символ поддержки Европейским Союзом реформ, которые происходят в Украине. И эта поддержка является чрезвычайно важной, решительной, постоянной и знаковой", - подчеркнул Президент.
Как уточнил Порошенко, соглашение предусматривает строительство депо и закупку 85 вагонов метро. Новый участок метро будет строиться в направлении аэропорта, и это станет дополнительным толчком для развития авиационного хаба Харькова.
"160 млн евро от ЕБРР и 160 млн евро от ЕИБ - это долгосрочные, низкопроцентные кредиты. Кроме того, местный бюджет выделяет на этот проект 320 млн грн", - добавил глава государства.
Порошенко надеется, что на реализацию проекта потратят немного времени, и уже через четыре года будет построено новое депо, обновлен подвижной состав поездов метро.
В свою очередь в Министерстве финансов сообщили, что подписанные соглашения означают, что ЕБРР и ЕИБ предоставляют Украине кредит в размере 160 млн евро каждый с последующим рекредитованием Минфином средств коммунального предприятия "Харьковский метрополитен".
"Целью проекта является улучшение транспортного обслуживания жителей Харькова, увеличение длины Алексеевской линии харьковского метрополитена на 3,47 км и введение в эксплуатацию двух станций и электродепо "Алексеевское", - отметили в Минфине.
В ведомстве убеждены, что проект обеспечит:
• развитие транспортной инфраструктуры Харькова;
• повышение качества обслуживания пассажиров на общественном транспорте;
• улучшение экологической ситуации в городе;
• создание новых рабочих мест на предприятиях города и увеличение загрузки отечественных промышленных мощностей, связанных с производством товаров, выполнением работ и услуг для строительства метрополитена;
• внедрение новейших энергосберегающих технологий на общественном транспорте.
Напомним, кредит от ЕБРР и ЕИБ предоставляется на 18 месяцев.