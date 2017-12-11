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Порошенко про кредит на харківське метро: ЄС підтримує реформи в Україні

Порошенко про кредит на харківське метро: ЄС підтримує реформи в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Україна підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо розширення Харківського метрополітену. Про це повідомив у Facebook президент України Петро Порошенко, повідомляє УНН.

“Сьогодні завершилися успішні переговори з керівництвом ЄБРР та ЄІБ щодо великого інфраструктурного проекту, у результаті яких ми підписали Угоду щодо розширення Харківського метрополітену. Фінансування від ЄБРР та ЄІБ — символ підтримки Європейським Союзом реформ, які відбуваються в Україні. І ця підтримка є надзвичайно вагомою, рішучою, постійною і знаковою”, — наголосив Президент.

Як уточнив Порошенко, угода передбачає будівництво депо та закупівлю 85 вагонів метро. Нова ділянка метро будуватиметься в напрямку аеропорту, і це стане додатковим поштовхом для розвитку авіаційного хаба Харкова.

“160 млн євро від ЄБРР та 160 млн євро від ЄІБ — це довгострокові, низьковідсоткові кредити. Крім того, місцевий бюджет виділяє на цей проект 320 млн грн”, — додав глава держави.

Порошенко сподівається, що на реалізацію проекту витратять не багато часу, і вже за чотири роки буде збудовано нове депо, оновлено рухомий склад потягів метро.

У свою чергу у Міністерстві фінансів повідомили, що підписані угоди означають, що ЄБРР та ЄІБ надають Україні кредит у розмірі 160 млн євро кожен з подальшим рекредитуванням Мінфіном коштів комунальному підприємству “Харківський метрополітен”.

“Метою проекту є поліпшення транспортного обслуговування жителів Харкова, збільшення довжини Олексіївської лінії харківського метрополітену на 3,47 км та введення в експлуатацію двох станцій та електродепо “Олексіївське”, — зазначили у Мінфіні.

У відомстві переконані, що проект забезпечить:

• розвиток транспортної інфраструктури Харкова;

• підвищення якості обслуговування пасажирів на громадському транспорті;

• поліпшення екологічної ситуації у місті;

• створення нових робочих місць на підприємствах міста та збільшення завантаження вітчизняних промислових потужностей пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт та послуг для будівництва метрополітену;

• втілення новітніх енергозберігаючих технологій на громадському транспорті.

Нагадаємо, кредит від ЄБРР та ЄІБ надається на 18 місяців.

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