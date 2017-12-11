Порошенко про кредит на харківське метро: ЄС підтримує реформи в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Україна підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо розширення Харківського метрополітену. Про це повідомив у Facebook президент України Петро Порошенко, повідомляє УНН.
“Сьогодні завершилися успішні переговори з керівництвом ЄБРР та ЄІБ щодо великого інфраструктурного проекту, у результаті яких ми підписали Угоду щодо розширення Харківського метрополітену. Фінансування від ЄБРР та ЄІБ — символ підтримки Європейським Союзом реформ, які відбуваються в Україні. І ця підтримка є надзвичайно вагомою, рішучою, постійною і знаковою”, — наголосив Президент.
Як уточнив Порошенко, угода передбачає будівництво депо та закупівлю 85 вагонів метро. Нова ділянка метро будуватиметься в напрямку аеропорту, і це стане додатковим поштовхом для розвитку авіаційного хаба Харкова.
“160 млн євро від ЄБРР та 160 млн євро від ЄІБ — це довгострокові, низьковідсоткові кредити. Крім того, місцевий бюджет виділяє на цей проект 320 млн грн”, — додав глава держави.
Порошенко сподівається, що на реалізацію проекту витратять не багато часу, і вже за чотири роки буде збудовано нове депо, оновлено рухомий склад потягів метро.
У свою чергу у Міністерстві фінансів повідомили, що підписані угоди означають, що ЄБРР та ЄІБ надають Україні кредит у розмірі 160 млн євро кожен з подальшим рекредитуванням Мінфіном коштів комунальному підприємству “Харківський метрополітен”.
“Метою проекту є поліпшення транспортного обслуговування жителів Харкова, збільшення довжини Олексіївської лінії харківського метрополітену на 3,47 км та введення в експлуатацію двох станцій та електродепо “Олексіївське”, — зазначили у Мінфіні.
У відомстві переконані, що проект забезпечить:
• розвиток транспортної інфраструктури Харкова;
• підвищення якості обслуговування пасажирів на громадському транспорті;
• поліпшення екологічної ситуації у місті;
• створення нових робочих місць на підприємствах міста та збільшення завантаження вітчизняних промислових потужностей пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт та послуг для будівництва метрополітену;
• втілення новітніх енергозберігаючих технологій на громадському транспорті.
Нагадаємо, кредит від ЄБРР та ЄІБ надається на 18 місяців.