Порошенко вернул Луценко заявление об отставке
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вернул Генеральному прокурору Юрию Луценко его заявление об отставке. Эту информацию подтвердили УНН в Администрации Президента.
"Да, это правда", - сказали в АП, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о возвращении Луценко заявления об отставке.
Напомним, 7 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал заявление об освобождении от должности Президенту Петру Порошенко.
Во вторник, 6 ноября, во время выступления в Верховной Раде Украины Луценко заявил, что подает Президенту Украины Петру Порошенко заявление о своей отставке.
Добавим, Юрий Луценко - Генеральный прокурор Украины с 12 мая 2016 года. Член СНБО.
Ранее Верховная Рада поддержала изменения в законодательство, которые позволяют занимать должность Генпрокурора человеку без юридического образования и нормируют реформу Генпрокуратуры.