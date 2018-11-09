Порошенко повернув Луценку заяву про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко повернув Генеральному прокуророві Юрію Луценку його заяву про відставку. Цю інформацію підтвердили УНН в Адміністрації Президента.
“Так, це правда”, — сказали в АП, відповідаючи на запитання про те, чи відповідає дійсності інформація про повернення Луценку заяви про відставку.
Нагадаємо, 7 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко подав заяву про звільнення з посади Президенту Петру Порошенко.
У вівторок, 6 листопада, під час виступу у Верховній Раді України Луценко заявив, що подає Президенту України Петру Порошенку заяву про свою відставку.
Додамо, Юрій Луценко - Генеральний прокурор України з 12 травня 2016 року. Член РНБО.
Раніше Верховна Рада підтримала зміни до законодавста, які дозволяють займати посаду Генпрокурора людині без юридичної освіти і унормовують реформу Генпрокуратури.