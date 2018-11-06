Луценко заявив про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що сьогодні подає Президенту України Петру Порошенку заяву про свою відставку. Про це він заявив під час виступу у сесійній залі Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
"Щоб не було сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку Президенту України, і ви в парламенті розглянете це питання", - сказав Луценко.
Він попросив парламент зробити це цього тижня.
"Я свою роботу робив і буду робити. Все, що я обіцяв Гандзюк у лікарні, робилось і буде робитись, але двовладдя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, я допустити не можу", - наголосив Генпрокурор.
Додамо, Юрій Луценко - Генеральний прокурор України з 12 травня 2016 року. Член РНБО.
Ще до голосування Верховна Рада підтримала зміни до законодавста, які дозволяють займати посаду Генпрокурора людині без юридичної освіти і унормовують реформу Генпрокуратури.