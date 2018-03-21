Порошенко подписал закон о запрете допуска в ВР, Кабмина и к Президенту лиц с оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания, где работают Верховная Рада, Президент, правительство, другие органы госвласти. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АПУ.
Соответствующий закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" был принят Верховной Радой 20 марта.
Согласно закону в здания, где работают Верховная Рада Украины, Президент Украины, Кабинет министров Украины, а также в здания, где работают другие органы государственной власти Украины и относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме лиц, которые в соответствии с настоящим законом осуществляют государственную охрану соответствующего здания).
Также в эти здания, согласно закону, не допускаются лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.
Этот закон вступает в силу со дня его опубликования.