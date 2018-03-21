Порошенко подписал закон о запрете допуска в ВР, Кабмина и к Президенту лиц с оружием

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 7590 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 13530 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 60032 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72276 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101688 просмотра

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10 марта, 06:48 • 109004 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания, где работают Верховная Рада, Президент, правительство, другие органы госвласти. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АПУ.

Соответствующий закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" был принят Верховной Радой 20 марта.

Согласно закону в здания, где работают Верховная Рада Украины, Президент Украины, Кабинет министров Украины, а также в здания, где работают другие органы государственной власти Украины и относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме лиц, которые в соответствии с настоящим законом осуществляют государственную охрану соответствующего здания).

Также в эти здания, согласно закону, не допускаются лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.

Этот закон вступает в силу со дня его опубликования.

Украинские Национальные Новости

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