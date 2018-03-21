Порошенко підписав закон щодо заборони допуску до ВР, Президента і Кабміну осіб зі зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо заборони допуску осіб зі зброєю до будівель, де працюють Верховна Рада, Президент, уряд, інші органи держвлади. Про це УНН повідомили у прес-службі АПУ.
Відповідний закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" був прийнятий Верховною Радою 20 березня.
Відповідно до закону до будинків, де працюють Верховна Рада України, Президент України, Кабінет міністрів України, а також будинків, де працюють інші органи державної влади України і щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю (крім осіб, які відповідно до цього закону здійснюють державну охорону відповідного будинку).
Також до цих будівель, згідно з законом, не допускаються особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами.
Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.