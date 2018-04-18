Порошенко подписал закон о детенизации производства вина в Украине

“17.04.2018 года возвращено с подписью от Президента”, — отмечается на портале парламента.

Напомним, что указанный документ предусматривает упрощенную процедуру лицензирования производства для малых производств винодельческой продукции на основе декларативного принципа.

Так, вступлением закона в силу виноделы не должны будут получать более сотни различных разрешительных документов для получения лицензии на производство.

Депутаты ожидают, что принятие закона приведет к увеличению количества малых виноварень, детенизации и легализации производства вина в Украине.

По мнению авторов проекта, увеличение количества малых виноварень автоматически приведет к увеличению объемов экспорта и размеров поступлений в бюджет.

Как писал УНН, Украина по итогам прошлого года увеличила экспорт своих вин в страны ЕС почти в 2 раза.

Причина такой тенденции может крыться в рекордно низком урожае винограда в Италии, Франции и Испании. Кроме того, как утверждают отечественные эксперты, украинское вино сегодня по качеству не уступает чилийскому и аргентинскому. Также вино нашего производства постоянно совершенствуется, а местные производители могут предложить европейскому рынку эксклюзивность.

Тем временем, среди самих украинцев вино становится все более популярным спиртным напитком.

Реагируя на спрос со стороны клиента, отечественные бренды активно обновляют свои винные линейки. Так, недавно новинки украинскому рынку представил и известный бренд “Коктебель”. ТМ презентовала три линейки: Monte, Elegance и Vintage.