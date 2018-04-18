Порошенко підписав закон про детінізацію виробництва вина в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин і натуральних медових напоїв". Відповідна інформація оприлюднена на сайті Верховної Ради, передає УНН.
"17.04.2018 року повернуто з підписом від Президента", - зазначається на порталі парламенту.
Нагадаємо, що зазначений документ передбачає спрощену процедуру ліцензування виробництва для малих виробництв виноробної продукції на основі декларативного принципу.
Так, вступом закону в силу винороби не повинні будуть отримувати більше сотні різних дозвільних документів для отримання ліцензії на виробництво.
Депутати очікують, що ухвалення закону призведе до збільшення кількості малих виноварень, детінізації та легалізації виробництва вина в Україні.
На думку авторів проекту, збільшення кількості малих віноварень автоматично призведе до збільшення обсягів експорту і розмірів надходжень до бюджету.
Як писав УНН, Україна за підсумками минулого року збільшила експорт своїх вин в країни ЄС майже в 2 рази.
Причина такої тенденції може критися в рекордно низькому урожаї винограду в Італії, Франції та Іспанії. Крім того, як стверджують вітчизняні експерти, українське вино сьогодні за якістю не поступається чилійському і аргентинському. Також вино нашого виробництва постійно вдосконалюється, а місцеві виробники можуть запропонувати європейському ринку ексклюзивність.
Тим часом, серед самих українців вино стає все більш популярним спиртним напоєм.
Реагуючи на попит з боку клієнта, вітчизняні бренди активно оновлюють свої винні лінійки. Так, нещодавно новинки українського ринку представив і відомий бренд "Коктебель". ТМ презентувала три лінійки: Monte, Elegance і Vintage.