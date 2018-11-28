Порошенко убежден, что международные партнеры не отменят финансовую помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко провел интенсивные консультации с международными партнерами, заверили, что они не планируют отменять ни одной программы финансовой помощи стране. Об этом во время рабочего визита в Черниговской области заявил Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Вчера я провел интенсивные международные консультации", - отметил Президент.
Он рассказал партнерам, что это не Украина воюет - "мы выполняем свой долг защищать землю, ни на кого не нападаем".
"Какой ответ мы услышали? "Господин президент, мы вам верим, и поэтому мы не отменим ни одной программы помощи". В ближайшие дни вы это услышите", - пообещал он.
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Как сообщал УНН, 26 ноября Верховная Рада приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
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Кроме того, Международный валютный фонд не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной во время введения военного положения. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана от 26 ноября 2018 года.