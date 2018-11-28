Порошенко переконаний, міжнародні партнери не скасують фінансову допомогу Україні

"Вчора я провів інтенсивні міжнародні консультації", - зазначив Президент.



Він розповів партнерам, що це не Україна воює – "ми виконуємо свій обов’язок боронити землю, ні на кого не нападаємо".



"Яку відповідь ми почули? "Пане президент, ми вам віримо, і тому ми не скасуємо жодної програми допомоги". У найближчі дні ви це почуєте", - пообіцяв він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Воєнний стан не заважатиме співробітництву з МВФ — Клімкін

Як повідомляв УНН, 26 листопада Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко підписав закон про воєнний стан



Крім того, Міжнародний валютний фонд не має юридичних обмежень щодо продовження співпраці з Україною під час введення воєнного стану. Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгмана від 26 листопада 2018 року.