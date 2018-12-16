Порошенко озвучил план действий для Украины на следующие 5 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украина в следующие пять лет должен осуществить три важных шага. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Следующие 5 лет будут еще важнее. Три основные шаги, которые мы должны сделать. Во-первых, достичь мира на основе национальных интересов Украины. Не на основе капитуляции. Во-вторых - преодолеть экономические последствия, вызванные войной и экономической блокадой со стороны РФ", - сказал он.
По словам Президента, целью является обеспечение восстановления и роста уровня жизни простых людей.
"В-третьих, достичь критериев, необходимых для вступления в ЕС и НАТО", - добавил он.
В то же время, как сообщал УНН, Порошенко не дал четкого ответа на вопрос о его участии в следующих выборах главы государства.