Порошенко озвучил план действий для Украины на следующие 5 лет

"Следующие 5 лет будут еще важнее. Три основные шаги, которые мы должны сделать. Во-первых, достичь мира на основе национальных интересов Украины. Не на основе капитуляции. Во-вторых - преодолеть экономические последствия, вызванные войной и экономической блокадой со стороны РФ", - сказал он.

По словам Президента, целью является обеспечение восстановления и роста уровня жизни простых людей.

"В-третьих, достичь критериев, необходимых для вступления в ЕС и НАТО", - добавил он.

В то же время, как сообщал УНН, Порошенко не дал четкого ответа на вопрос о его участии в следующих выборах главы государства.