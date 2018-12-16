Порошенко ухилився від відповіді про участь у президентських виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко не готовий сказати, чи буде він балотуватись на пост глави держави у 2019 році. Про це він заявив під час прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи буде він балотуватись на пост президента у 2019 році, передає кореспондент УНН.
“Зараз — не готовий. Бо у нас немає виборчої кампанії, і невже ви вважаєте, що зараз, після томосу це вірне місце, щоб це оголошувати?”, — сказав Порошенко, відповідаючи на запитання, чи готовий він підтвердити, що балотуватиметься у наступному році на пост Президента.
За його словами, коли буде відповідна передвиборча кампанія і коли буде прийняте відповідне рішення, то це буде “окрема нагода”, на якій про нього повідомлять.
Також, він зауважив, що готовий підтримати достойного кандидата.
“Позиція перша — я дуже довіряю українському народу. Позиція друга — я упевнений у його відповідальному виборі. Позиція третя. Якщо я прийму рішення балотуватися і так трапиться, що буде хтось більш достойний — я буду йому допомагати”, — заявив Порошенко на запитання, що він робитиме, якщо його не переоберуть у 2019 році.