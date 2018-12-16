Порошенко ухилився від відповіді про участь у президентських виборах

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко не готовий сказати, чи буде він балотуватись на пост глави держави у 2019 році. Про це він заявив під час прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи буде він балотуватись на пост президента у 2019 році, передає кореспондент УНН.