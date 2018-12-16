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Порошенко уклонился от ответа об участии в президентских выборах

Киев • УНН

 • 11288 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко не готов сказать, будет ли он баллотироваться на пост главы государства в 2019 году. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли он баллотироваться на пост президента в 2019 году, передает корреспондент УНН.

Порошенко уклонился от ответа об участии в президентских выборах

"Сейчас - не готов. Потому у нас нет избирательной кампании, и неужели вы считаете, что сейчас, после томоса это верно место, чтобы это объявлять?", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос, готов ли он подтвердить, что будет баллотироваться в следующем году на пост Президента.

По его словам, когда будет соответствующая предвыборная кампания и когда будет принято соответствующее решение, то это будет "отдельный случай", о котором сообщат.

Также он отметил, что готов поддержать достойного кандидата.

"Позиция первая - я очень доверяю украинскому народу. Позиция вторая - я уверен в его ответственном выборе. Позиция третья. Если я приму решение баллотироваться и так случится, что будет кто-то более достойный - я буду ему помогать ", - заявил Порошенко на вопрос, что он будет делать, если его не переизберут в 2019 году.

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