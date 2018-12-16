Порошенко озвучив план дій для України на наступні 5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Україна в наступні п’ять років має здійснити три важливі кроки. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції у Києві, передає кореспондент УНН.
“Наступні 5 років будуть ще важливішими. Три основні кроки, які ми повинні зробити. По-перше, досягти миру на основі національних інтересів України. Не на основі капітуляції. По-друге — подолати економічні наслідки, спричинені війною та економічною блокадою з боку РФ”, — сказав він.
За словами Президента, метою є забезпечення відновлення і зростання рівня життя простих людей.
“По-третє, досягти критеріїв, необхідних для вступу до ЄС та НАТО”, — додав він.
Водночас, як повідомляв УНН, Порошенко не дав чіткої відповіді на запитання про його участь у наступних виборах глави держави.