Порошенко получил 18,5 млн гривен дивидендов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко получил более 18,55 млн грн дивидендов от ПАО "ЗНКИФ" Прайм Эссетс Кэпитал", сообщает УНН со ссылкой на декларацию Президента.
Кроме того, Президент получил 1,125 млн грн в виде процентов от вкладов в ПАО "Международный инвестиционный банк".
Как сообщал УНН, в конце прошлого года Президент Украины Петр Порошенко получил дивидендов на общую сумму около 575 млн грн, задекларировав доход в первый день текущего года.
Эти доходы были задекларированы Президентом 1 января 2019 года.
Напомним, в конце прошлого года Президент Украины Петр Порошенко 14 декабря задекларировал 10 млн грн дивидендов как доход от инвестиционного фонда.