Порошенко отримав 18,5 млн гривень дивідендів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко отримав понад 18,55 млн грн дивідендів від ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал", повідомляє УНН з посиланням на декларацію Президента.
Крім того Президент отримав 1,125 млн грн у вигляді відсотків від вкладів у ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк".
Як повідомляв УНН, під кінець минулого року Президент України Петро Порошенко отримав дивідендів на загальну суму близько 575 млн грн, задекларувавши дохід в перший день поточного року.
Ці доходи були задекларовані Президентом 1 січня 2019 року.
Нагадаємо, в кінці минулого року Президент України Петро Порошенко 14 грудня задекларував 10 млн грн дивідендів як дохід від інвестиційного фонду.