Порошенко отримав 18,5 млн гривень дивідендів

Крім того Президент отримав 1,125 млн грн у вигляді відсотків від вкладів у ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк".



Як повідомляв УНН, під кінець минулого року Президент України Петро Порошенко отримав дивідендів на загальну суму близько 575 млн грн, задекларувавши дохід в перший день поточного року.



Ці доходи були задекларовані Президентом 1 січня 2019 року.

Нагадаємо, в кінці минулого року Президент України Петро Порошенко 14 грудня задекларував 10 млн грн дивідендів як дохід від інвестиційного фонду.