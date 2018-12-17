Порошенко лише за грудень отримав 10 млн грн прибутку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко 14 грудня задекларував 10 млн грн дивідендів як дохід від інвестиційного фонду. Про це йдеться в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передає УНН.
Згідно з опублікованою інформацією, від публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал" Глава держави отримав 1 млн і 9 млн грн дивідендів.
За 10 днів до того, 4 грудня, Президент декларував проценти з прибутку АТ "МІБ" на загальну суму понад 1,3 млн грн.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко задекларував 1,35 млн грн, отриманих як відсотки від розміщення вкладів у Міжнародному інвестиційному банку.