Порошенко ожидает сегодня решения арбитража по транзитному контракту

"Мы ждем новостей из Стокгольма, я надеюсь, что это произойдет уже сегодня, возможно во время нашей конференции", - сказал он.

Напомним, Стокгольмский арбитраж сегодня планирует вынести решение по делу между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" по контракту по транзиту газа.

Как сообщал УНН, в конце мая прошлого года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" в ОАО "Газпром" по контракту на поставку газа от 2009 года и пересмотрел формулу цены на газ с 2014 года, а также отклонил требования "Газпрома" к "Нафтогазу" по контракту на поставку газа в части принципа "бери или плати".