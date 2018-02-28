Порошенко очікує сьогодні рішення арбітражу по транзитному контракту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Стокгольмський арбітраж, скоріш за все, сьогодні винесе рішення у справі “Нафтогазу” та “Газпрому” щодо транзитного контракту. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції на тему “Виклики — 2018”, передає кореспондент УНН.
“Ми чекаємо новин зі Стокгольму, я маю сподівання, що це відбудеться вже сьогодні, можливо під час нашої конференції”, - сказав він.
Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж сьогодні планує винести рішення у справі між НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром" щодо контракту з транзиту газу.
Як повідомляв УНН, наприкінці травня минулого року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" до ПАТ "Газпром" щодо контракту на поставку газу від 2009 року і переглянув формулу ціни на газ з 2014 року, а також відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за контрактом на поставку газу в частині принципу "бери або плати".