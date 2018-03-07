Порошенко назвал точное количество женщин, которые служат в украинской армии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. По состоянию на сейчас в Вооруженных силах Украины проходят службу более 25 тыс. женщин. Об этом во время награждения женщин-военнослужащих сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Всегда считалось то, что служба в Вооруженных силах - это мужское дело. И женщинам там нечего делать. Но посмотрите - сейчас в Вооруженных силах проходят службу более 25 тыс. женщин. Такого обилия никогда не было", - заявил Порошенко.
Кроме того, по словам Порошенко, сейчас в воинских частях боевого состава служат более 9 тыс. женщин.
В течение прошлого 2017 года заключили контракт с Вооруженными силами 2850 женщин.
Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Вооруженных силах Украины проходят службу более 24 тыс. женщин-военнослужащих, из которых более 7 тыс. выполняли задачи в зоне АТО.