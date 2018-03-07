Порошенко назвал точное количество женщин, которые служат в украинской армии

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 37595 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 53352 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56948 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101942 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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КИЕВ. 7 марта. УНН. По состоянию на сейчас в Вооруженных силах Украины проходят службу более 25 тыс. женщин. Об этом во время награждения женщин-военнослужащих сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Всегда считалось то, что служба в Вооруженных силах - это мужское дело. И женщинам там нечего делать. Но посмотрите - сейчас в Вооруженных силах проходят службу более 25 тыс. женщин. Такого обилия никогда не было", - заявил Порошенко.

Кроме того, по словам Порошенко, сейчас в воинских частях боевого состава служат более 9 тыс. женщин.

В течение прошлого 2017 года заключили контракт с Вооруженными силами 2850 женщин.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Вооруженных силах Украины проходят службу более 24 тыс. женщин-военнослужащих, из которых более 7 тыс. выполняли задачи в зоне АТО.

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