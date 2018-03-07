Порошенко назвав точну кількість жінок, які служать в українській армії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Станом на зараз у Збройних силах України проходять службу більше 25 тисяч жінок. Про це під час нагородження жінок-військовослужбовців повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Завжди вважалось чомусь, що служба в Збройних силах – це чоловіча справа. І жінкам там нема, що робити. Але подивіться – зараз в Збройних силах проходять службу більше 25 тисяч жінок. Такої великої кількості ніколи не було", - заявив Порошенко.
Крім того, за словами Порошенка, зараз у військ частинах бойового складу служать понад 9 тисяч жінок.
Протягом минулого року, 2017-го, уклали контракт зі Збройними силами 2850 жінок.
Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що у Збройних силах України проходять службу понад 24 тис. жінок-військовослужбовців, з яких понад 7 тис. виконували завдання у зоні АТО.