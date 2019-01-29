Порошенко назвал сектора экономики, которые выведут Украину в лидеры

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 82191 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103000 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137877 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135929 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132168 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126387 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164276 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117947 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141532 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко назвал сектора экономики, которые выведут Украину в лидеры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. Украина должна сделать акцент на развитии агропромышленного комплекса, ИТ, машиностроения, логистики, туризма. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает корреспондент УНН.

"Ответственная экономическая стратегия диктует нам необходимость сделать акцент на тех секторах экономики, где мы можем выйти на лидерские позиции. К таким секторов я отношу агропромышленный комплекс, ИТ, машиностроение, логистику, туризм. Они станут точками опоры, которые подтолкнут нас вперед", - заявил председатель государства.

По его словам, кроме того, до 2024 года население планеты достигнет 8 млрд, что создаст дополнительные преимущества для Украины как крупного аграрного лидера. ИТ-сектор уже сейчас обеспечивает 4% ВВП страны.

При этом он добавил, что традиционно в Украине были сильными авиа-, судостроения, ВПК и тому подобное.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе 76 членов ВТО, в том числе и Украины, распространили совместное заявление по электронной коммерции.

Украинские Национальные Новости

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