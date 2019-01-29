Порошенко назвал сектора экономики, которые выведут Украину в лидеры
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Украина должна сделать акцент на развитии агропромышленного комплекса, ИТ, машиностроения, логистики, туризма. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает корреспондент УНН.
"Ответственная экономическая стратегия диктует нам необходимость сделать акцент на тех секторах экономики, где мы можем выйти на лидерские позиции. К таким секторов я отношу агропромышленный комплекс, ИТ, машиностроение, логистику, туризм. Они станут точками опоры, которые подтолкнут нас вперед", - заявил председатель государства.
По его словам, кроме того, до 2024 года население планеты достигнет 8 млрд, что создаст дополнительные преимущества для Украины как крупного аграрного лидера. ИТ-сектор уже сейчас обеспечивает 4% ВВП страны.
При этом он добавил, что традиционно в Украине были сильными авиа-, судостроения, ВПК и тому подобное.
Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе 76 членов ВТО, в том числе и Украины, распространили совместное заявление по электронной коммерции.