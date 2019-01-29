Україна стала співавтором спільної заяви щодо електронної комерції в рамках СОТ

КИЇВ. 29 січня. УНН. На Всесвітньому економічному форумі у Давосі 76 членів СОТ, у тому числі й Україна, розповсюдили Спільну заяву щодо електронної комерції. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.