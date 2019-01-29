Україна стала співавтором спільної заяви щодо електронної комерції в рамках СОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. На Всесвітньому економічному форумі у Давосі 76 членів СОТ, у тому числі й Україна, розповсюдили Спільну заяву щодо електронної комерції. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
"25 січня 2019 року на Всесвітньому економічному форумі у Давосі (Швейцарська Конфедерація) 76 членів СОТ, у тому числі й Україна, на яких припадає 90% світової торгівлі, розповсюдили Спільну заяву щодо електронної комерції, в якій зазначили свій намір", - йдеться у повідомленні.
Серед зазначених намірів:
• розпочати переговори з торговельних аспектів електронної комерції;
• прагнути досягнення високих результатів, на основі існуючих угод та правил СОТ за участі якнайбільшої кількості членів СОТ;
• враховувати унікальні можливості та виклики, з якими стикаються члени СОТ, включаючи країни, що розвиваються, та найменш розвинені країни, а також мікро-, малі та середні підприємства, у сфері електронної комерції;
• заохочувати всіх членів СОТ брати участь з метою більшого посилення переваг електронної комерції для бізнесу, споживачів та світової економіки.
Нагадаємо, 24 січня, виступаючи на зустрічі в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, генеральний директор Світової організації торгівлі Роберто Азеведо попередив, що світова економіка порине в "темні століття" без вільної торгівлі.