Украина стала соавтором совместного заявления по электронной коммерции в рамках ВТО

"25 января 2019 на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцарская Конфедерация - ред.) 76 членов ВТО, в том числе и Украины, на которых приходится 90% мировой торговли, распространили совместное заявление по электронной коммерции, в которой отметили свое намерение", - говорится в сообщении.

Среди указанных намерений:

• начать переговоры по торговым аспектам электронной коммерции;

• стремиться к достижению высоких результатов, на основе существующих соглашений и правил ВТО с участием как можно большего количества членов ВТО;

• учитывать уникальные возможности и вызовы, с которыми сталкиваются члены ВТО, включая развивающиеся и наименее развитые страны, а также микро-, малые и средние предприятия в сфере электронной коммерции;

• поощрять всех членов ВТО участвовать с целью большего усиления преимуществ электронной коммерции для бизнеса, потребителей и мировой экономики.

Напомним, 24 января, выступая на встрече в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо предупредил, что мировая экономика погрузится в "темные века" без свободной торговли.