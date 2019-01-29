Украина стала соавтором совместного заявления по электронной коммерции в рамках ВТО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. На Всемирном экономическом форуме в Давосе 76 членов ВТО, в том числе и Украины, распространили совместное заявление по электронной коммерции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины.
"25 января 2019 на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцарская Конфедерация - ред.) 76 членов ВТО, в том числе и Украины, на которых приходится 90% мировой торговли, распространили совместное заявление по электронной коммерции, в которой отметили свое намерение", - говорится в сообщении.
Среди указанных намерений:
• начать переговоры по торговым аспектам электронной коммерции;
• стремиться к достижению высоких результатов, на основе существующих соглашений и правил ВТО с участием как можно большего количества членов ВТО;
• учитывать уникальные возможности и вызовы, с которыми сталкиваются члены ВТО, включая развивающиеся и наименее развитые страны, а также микро-, малые и средние предприятия в сфере электронной коммерции;
• поощрять всех членов ВТО участвовать с целью большего усиления преимуществ электронной коммерции для бизнеса, потребителей и мировой экономики.
Напомним, 24 января, выступая на встрече в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо предупредил, что мировая экономика погрузится в "темные века" без свободной торговли.