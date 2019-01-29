Порошенко назвав сектори економіки, які виведуть Україну в лідери

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Україна має зробити акцент на розвитку агропромислового комплексу, ІТ, машинобудування, логістики, туризму. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час форуму "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", передає кореспондент УНН.

"Відповідальна економічна стратегія диктує нам необхідність зробити акцент на тих секторах економіки, де ми можемо вийти на лідерські позиції. До таких секторів я відношу агропромисловий комплекс, ІТ, машинобудування, логістику, туризм. Вони стануть точками опори, які підштовхнуть нас уперед", - заявив голова держави.

За його словами, крім того, до 2024 року населення планети сягне 8 млрд, що створить додаткові переваги для України як великого аграрного лідера. ІТ-сектор вже зараз забезпечує 4% ВВП країни.

При цьому він додав, що традиційно в Україні були сильними авіа-, суднобудування, ВПК тощо.

Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 76 членів СОТ, у тому числі й Україна, розповсюдили Спільну заяву щодо електронної комерції.

Українські Національні Новини

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