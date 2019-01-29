Порошенко назвав сектори економіки, які виведуть Україну в лідери

"Відповідальна економічна стратегія диктує нам необхідність зробити акцент на тих секторах економіки, де ми можемо вийти на лідерські позиції. До таких секторів я відношу агропромисловий комплекс, ІТ, машинобудування, логістику, туризм. Вони стануть точками опори, які підштовхнуть нас уперед", - заявив голова держави.

За його словами, крім того, до 2024 року населення планети сягне 8 млрд, що створить додаткові переваги для України як великого аграрного лідера. ІТ-сектор вже зараз забезпечує 4% ВВП країни.

При цьому він додав, що традиційно в Україні були сильними авіа-, суднобудування, ВПК тощо.

Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 76 членів СОТ, у тому числі й Україна, розповсюдили Спільну заяву щодо електронної комерції.