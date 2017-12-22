Порошенко назвал победу "Нафтогаза" над "Газпромом" залогом энергобезопасности Украины

"Сегодня был сделан огромный вклад в энергетическую безопасность нашего государства. Кроме того, это решение также важно и для национальной безопасности Украины. Я считаю, что это историческая победа. Потому что если был бы проигрыш в этом суде, перед Украиной встала бы прямая угроза дефолта", - сказал Порошенко.

Как уточнил он, это решение демонстрирует, что Украина умеет защищать национальную безопасность и отстаивать государственные интересы, поэтому страна займет более жесткую позицию в переговорах с иностранными партнерами о будущем газотранспортной системы и НАК "Нафтогаз Украины".

Также, Порошенко поздравил Коболева, юридическую команду "Нафтогаза", правительство и весь народ Украины с тем, что Украина научились защищать свои интересы, используя европейские суды.

Отметим, Стокгольмский трибунал вынес окончательное решение по контракту купли-продажи газа в 2009 году. "Нафтогаз" получил положительное решение по всем пунктам.

Согласно этому решению была полностью отменена позиция "бери или плати" на сумму более 45 млрд долларов, которая является следствием контракта. Также была снижена цена на газ, который "Нафтогаз" покупал в 2014-2015 годах, примерно на 30%.

Благодаря этому "Нафтогаз", а соответственно и Украины, сэкономит примерно 1,8 млрд долларов. Цена по указанному контракту составляла 485 долларов за 1 тыс. кубометров природного газа, сейчас цена будет составлять не более 350 долларов.

"Цена была завышенной, контракт был нерыночный, он был подписан на кабальных условиях. И Трибунал фактически сейчас это второй раз подтвердил", - подчеркнул Коболев.

Напомним, "Нафтогаз Украины" оценил положительный эффект решений Стокгольмского арбитража по делам с российским ПАО "Газпром" за весь срок действия контракта на поставку газа на более 75 млрд долларов.