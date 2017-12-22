Порошенко назвав перемогу “Нафтогазу” над “Газпромом” запорукою енергобезпеки України

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 26272 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 65657 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 77297 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 73746 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 102457 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74312 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83930 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96179 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88181 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 191021 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.7м/с
81%
Популярнi новини

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 9288 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 7802 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 10942 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 11202 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 16775 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 77301 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 191021 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 344686 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 279567 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 389156 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15673 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14280 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 73749 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21622 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26685 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Порошенко назвав перемогу “Нафтогазу” над “Газпромом” запорукою енергобезпеки України

Київ • УНН

 • 11653 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Перемога “Нафтогазу України” над “Газпром” у Стокгольмському арбітражі є величезним внеском в енергетичну та національну безпеку України. Так прокоментував перемогу “Нафтогазу” Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з керівником компанії Андрієм Коболєвим, передає УНН з посиланням на прес-службу Президента.

Порошенко назвав перемогу “Нафтогазу” над “Газпромом” запорукою енергобезпеки України

“Сьогодні був зроблений величезний внесок в енергетичну безпеку нашої держави. Крім того, це рішення також важливе і для національної безпеки України. Я вважаю, що це історична перемога. Бо якщо був би програш в цьому суді, перед Україною постала би пряма загроза дефолту”, — сказав Порошенко.

Як уточнив він, це рішення демонструє, що Україна вміє захищати національну безпеку і відстоювати державні інтереси, тому країна займе більш тверду позицію в переговорах з іноземними партнерами щодо майбутнього газотранспортної системи та НАК “Нафтогаз України”.

Також, порошенко привітав Коболєва, юридичну команду “Нафтогазу”, Уряд та весь народ України з тим, що Україна навчалися захищати свої інтереси, використовуючи європейські суди.

Зазначимо, Стокгольмський Трибунал виніс остаточне рішення щодо контракту купівлі-продажу газу 2009 року. “Нафтогаз” отримав позитивне рішення за усіма пунктами.

Відповідно до цього рішення була повністю відмінена позиція “бери або плати” на суму більше 45 млрд доларів, яка є наслідком контракту. Також було зменшено ціну на газ, який “Нафтогаз” купував у 2014-2015 роках, приблизно на 30%.

Завдяки цьому “Нафтогаз”, а відповідно і Україна, зекономить приблизно 1,8 млрд доларів. Ціна за вказаним контрактом складала 485 доларів за 1 тис. кубометрів природного газу, зараз ціна буде складати трохи більше 350 доларів.

“Ціна була завищеною, контракт був неринковий, він був підписаний на кабальних умовах. І Трибунал фактично зараз це вдруге підтвердив”, — підкреслив Коболєв.

Нагадаємо, “Нафтогаз України” оцінив позитивний ефект рішень  Стокгольмського арбітражу у справах з російським ПАТ “Газпром” за весь термін дії контракту на поставку газу на понад 75 млрд доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,434.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,622.98