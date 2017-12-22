Порошенко назвав перемогу “Нафтогазу” над “Газпромом” запорукою енергобезпеки України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Перемога “Нафтогазу України” над “Газпром” у Стокгольмському арбітражі є величезним внеском в енергетичну та національну безпеку України. Так прокоментував перемогу “Нафтогазу” Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з керівником компанії Андрієм Коболєвим, передає УНН з посиланням на прес-службу Президента.
“Сьогодні був зроблений величезний внесок в енергетичну безпеку нашої держави. Крім того, це рішення також важливе і для національної безпеки України. Я вважаю, що це історична перемога. Бо якщо був би програш в цьому суді, перед Україною постала би пряма загроза дефолту”, — сказав Порошенко.
Як уточнив він, це рішення демонструє, що Україна вміє захищати національну безпеку і відстоювати державні інтереси, тому країна займе більш тверду позицію в переговорах з іноземними партнерами щодо майбутнього газотранспортної системи та НАК “Нафтогаз України”.
Також, порошенко привітав Коболєва, юридичну команду “Нафтогазу”, Уряд та весь народ України з тим, що Україна навчалися захищати свої інтереси, використовуючи європейські суди.
Зазначимо, Стокгольмський Трибунал виніс остаточне рішення щодо контракту купівлі-продажу газу 2009 року. “Нафтогаз” отримав позитивне рішення за усіма пунктами.
Відповідно до цього рішення була повністю відмінена позиція “бери або плати” на суму більше 45 млрд доларів, яка є наслідком контракту. Також було зменшено ціну на газ, який “Нафтогаз” купував у 2014-2015 роках, приблизно на 30%.
Завдяки цьому “Нафтогаз”, а відповідно і Україна, зекономить приблизно 1,8 млрд доларів. Ціна за вказаним контрактом складала 485 доларів за 1 тис. кубометрів природного газу, зараз ціна буде складати трохи більше 350 доларів.
“Ціна була завищеною, контракт був неринковий, він був підписаний на кабальних умовах. І Трибунал фактично зараз це вдруге підтвердив”, — підкреслив Коболєв.
Нагадаємо, “Нафтогаз України” оцінив позитивний ефект рішень Стокгольмського арбітражу у справах з російським ПАТ “Газпром” за весь термін дії контракту на поставку газу на понад 75 млрд доларів.