Порошенко назвав перемогу “Нафтогазу” над “Газпромом” запорукою енергобезпеки України

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Перемога “Нафтогазу України” над “Газпром” у Стокгольмському арбітражі є величезним внеском в енергетичну та національну безпеку України. Так прокоментував перемогу “Нафтогазу” Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з керівником компанії Андрієм Коболєвим, передає УНН з посиланням на прес-службу Президента.