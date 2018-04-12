Порошенко хочет защитить украинские выборы от вмешательства РФ на уровне законодательства

"Цифровая эра требует от нас взять на вооружение новые и эффективные законодательные предохранители для защиты достижений свободного выбора наших обществ, в то же время обеспечив деликатный баланс между демократическими правами и свободами и требованиями кибербезопасности. Недаром даже в таких демократиях, как Франция, Германия или внедрено, или сейчас внедряют изменения в законодательство такого типа. Это должны сделать и мы. И аналогичный рецепт мир должен предложить для противодействия российскому вмешательству в выборы, в том числе в украинские выборы", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Кабмин предложил ВР сажать в тюрьму за фальсификации на выборах.