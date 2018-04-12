Порошенко хоче захистити українські вибори від втручання РФ на рівні законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко виступив за законодавчі зміни для захисту виборів від втручання Росії. Про це він заявив під час 11-го Київського безпекового форуму, передає кореспондент УНН.
“Цифрова ера вимагає від нас взяти на озброєння нові і ефективні законодавчі запобіжники заради захисту досягнень вільного виборі наших суспільств, в той же час забезпечивши делікатний баланс між демократичними правами і свободами та вимогами кібербезпеки. Недарма навіть в таких демократіях, як Франція, Німеччина, або впроваджено, або зараз впроваджують зміни до законодавства такого типу. Це маємо зробити і ми. І аналогічний рецепт світ має запропонувати для протидії російському втручанню в вибори, в тому числі в українські вибори”, — підкреслив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, Кабмін запропонував ВР садити до в'язниці за фальсифікації на виборах.