Порошенко: для военных будет построено 184 общежития
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Для военнослужащих за 2018 год будет построено 184 помещения общежитий. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепр, передает УНН.
"Тот, кто посвятил свою жизнь защите родины должен иметь достойное денежное обеспечение и достойные социально-бытовые условия. Как верховный главнокомандующий я инициировал масштабный проект по строительству современных общежитий для контрактников, потому назвать это казармами язык не поворачивается", - сказал президент.
По его словам, это будут совершенно новые проекты за счет государственных средств.
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"Генеральный прокурор обеспечил возврат в государственный бюджет средств, украденных предыдущим президентом. За счет этих средств уже в этом и следующем годах будет построено 91 общежитие, в первую очередь для боевых подразделений украинской армии. В 2 половине 2018 года - еще 93 помещение", - отметил П.Порошенко.
По мнению президента, это один из самых масштабных строительных проектов в истории Вооруженных Сил Украины.