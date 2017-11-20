Порошенко: для військових буде побудовано 184 гуртожитки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Для військовослужбовців за 2018 рік буде побудовано 184 приміщення гуртожитків. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Дніпра, передає УНН.
"Той хто присвятив своє життя захисту батьківщини повинен мати гідне грошове забезпечення та достойні соціально-побутові умови. Як верховний головнокомандуючий я ініціював масштабний проект з будівництва сучасних гуртожитків для контрактників, бо назвати це казармами язик не повертається", - сказав президент.
За його словами, це будуть абсолютно нові проекти за рахунок державних коштів.
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"Генеральний прокурор забезпечив повернення до державного бюджету коштів, вкрадених попереднім президентом. За рахунок цих коштів вже цього й наступного років буде побудовано 91 гуртожиток, в першу чергу для бойових підрозділів української армії. В 2 половині 2018 року – ще 93 приміщення", - зазначив П.Порошенко.
На думку президента, це один із наймасштабніших будівельних проектів в історії Збройних Сил України.