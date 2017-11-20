Порошенко: для військових буде побудовано 184 гуртожитки

"Той хто присвятив своє життя захисту батьківщини повинен мати гідне грошове забезпечення та достойні соціально-побутові умови. Як верховний головнокомандуючий я ініціював масштабний проект з будівництва сучасних гуртожитків для контрактників, бо назвати це казармами язик не повертається", - сказав президент.

За його словами, це будуть абсолютно нові проекти за рахунок державних коштів.

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"Генеральний прокурор забезпечив повернення до державного бюджету коштів, вкрадених попереднім президентом. За рахунок цих коштів вже цього й наступного років буде побудовано 91 гуртожиток, в першу чергу для бойових підрозділів української армії. В 2 половині 2018 року – ще 93 приміщення", - зазначив П.Порошенко.

На думку президента, це один із наймасштабніших будівельних проектів в історії Збройних Сил України.