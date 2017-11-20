Держава за три роки видала 5 тис. квартир для військових – Президент

"За ці три роки ми вручили загалом військовослужбовцям Міністерства оборони, Національної гвардії, поліції, Служби безпеки, прикордонникам, Спеціальній службі на транспортні більше 5 тис. квартир", - наголосив він.

При цьому, Глава держави зауважив, що 90% з тих, хто отримав ці квартири, є учасники АТО.

Нагадаємо, протягом 2017 року військовослужбовці Національної гвардії отримають більше 450 квартир. Про це під час робочого візиту на Вінничину заявив Президент України Петро Порошенко.