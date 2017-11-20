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Держава за три роки видала 5 тис. квартир для військових – Президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Україна протягом трьох років видала військовослужбовцям усіх силових структур загалом 5 тис. квартир. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Дніпра, передає УНН.

"За ці три роки ми вручили загалом військовослужбовцям Міністерства оборони, Національної гвардії, поліції, Служби безпеки, прикордонникам, Спеціальній службі на транспортні більше 5 тис. квартир", - наголосив він.

При цьому, Глава держави зауважив, що 90% з тих, хто отримав ці квартири, є учасники АТО.

Нагадаємо, протягом 2017 року військовослужбовці Національної гвардії отримають більше 450 квартир. Про це під час робочого візиту на Вінничину заявив Президент України Петро Порошенко.

Українські Національні Новини

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