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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 5602 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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14:12 • 21142 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 41275 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 39877 просмотра

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Государство за три года выдало 5 тыс. квартир для военных - Президент

Государство за три года выдало 5 тыс. квартир для военных - Президент

Киев  •  УНН

 • 11267 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украина в течение трех лет выдала военнослужащим всех силовых структур в среднем 5 тыс. квартир. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепр, передает УНН.

"За эти три года мы вручили в целом военнослужащим Министерства обороны, Национальной гвардии, полиции, Службы безопасности, пограничникам, Специальной службе на транспортные более 5 тыс. квартир", - подчеркнул он.

При этом, глава государства отметил, что 90% из тех, кто получил эти квартиры, есть участники АТО.

Напомним, в течение 2017 года военнослужащие Национальной гвардии получат более 450 квартир. Об этом во время рабочего визита на Винницкую область заявил Президент Украины Петр Порошенко.

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