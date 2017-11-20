Государство за три года выдало 5 тыс. квартир для военных - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украина в течение трех лет выдала военнослужащим всех силовых структур в среднем 5 тыс. квартир. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепр, передает УНН.
"За эти три года мы вручили в целом военнослужащим Министерства обороны, Национальной гвардии, полиции, Службы безопасности, пограничникам, Специальной службе на транспортные более 5 тыс. квартир", - подчеркнул он.
При этом, глава государства отметил, что 90% из тех, кто получил эти квартиры, есть участники АТО.
Напомним, в течение 2017 года военнослужащие Национальной гвардии получат более 450 квартир. Об этом во время рабочего визита на Винницкую область заявил Президент Украины Петр Порошенко.