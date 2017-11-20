Государство за три года выдало 5 тыс. квартир для военных - Президент

"За эти три года мы вручили в целом военнослужащим Министерства обороны, Национальной гвардии, полиции, Службы безопасности, пограничникам, Специальной службе на транспортные более 5 тыс. квартир", - подчеркнул он.

При этом, глава государства отметил, что 90% из тех, кто получил эти квартиры, есть участники АТО.

Напомним, в течение 2017 года военнослужащие Национальной гвардии получат более 450 квартир. Об этом во время рабочего визита на Винницкую область заявил Президент Украины Петр Порошенко.