Порошенко: дискуссия об Антикоррупционном суде не должна выходить за пределы Конституции

"Рад, что вчера парламент включил в повестку дня мой закон об Антикоррупционном суде. Сегодня комитет рассмотрел мой законопроект и рекомендовал к принятию в 1-м чтении. Буду счастлив, если на ближайших заседаниях в 1-м чтении этот законопроект был бы принят. Это бы открыло путь к максимально широкому обсуждению этого документа и окончательному его принятию на этой сессии уже через несколько недель. Единственное - дискуссия не должна выходить за рамки Конституции и украинского законодательства, и учета рекомендаций Венецианской комиссии, где именно так и указано", - сказал он.

Напомним, председатель ВР А.Парубий завтра предложит Раде голосовать за Антикоррупционный суд.