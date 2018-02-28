Порошенко: дискуссия об Антикоррупционном суде не должна выходить за пределы Конституции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал соблюдать Конституцию и украинское законодательство и учесть рекомендации Венецианской комиссии во время дискуссии по законопроекту об Антикоррупционном суде. Об этом сказал П.Порошенко во время пресс-конференции на тему "Вызовы - 2018" в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Рад, что вчера парламент включил в повестку дня мой закон об Антикоррупционном суде. Сегодня комитет рассмотрел мой законопроект и рекомендовал к принятию в 1-м чтении. Буду счастлив, если на ближайших заседаниях в 1-м чтении этот законопроект был бы принят. Это бы открыло путь к максимально широкому обсуждению этого документа и окончательному его принятию на этой сессии уже через несколько недель. Единственное - дискуссия не должна выходить за рамки Конституции и украинского законодательства, и учета рекомендаций Венецианской комиссии, где именно так и указано", - сказал он.
Напомним, председатель ВР А.Парубий завтра предложит Раде голосовать за Антикоррупционный суд.