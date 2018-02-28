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Порошенко: дискусія щодо Антикорупційного суду не має виходити за межі Конституції

Київ • УНН

 • 5361 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав дотримуватись Конституції і українського законодавства і врахувати рекомендацій Венеційської комісії під час дискусії щодо законопроекту про Антикорупційний суд. Про це сказав Порошенко під час прес-конференції на тему "Виклики - 2018" у Києві, передає кореспондент УНН.

"Радий, що вчора парламент включив до порядку денного мій закон про Антикорупційний суд. Сьогодні комітет розглянув мій законопроект і рекомендував до прийняття в 1-му читанні. Буду щасливий, якщо на найближчих засіданнях в 1-му читанні цей законопроект був прийнятий. Це б відкрило шлях до максимально широкого обговорення цього документу і остаточного його ухвалення на цій сесії вже за декілька тижнів. Єдине – дискусія не має виходити за рамки Конституції і українського законодавства, і врахування рекомендацій Венеціанської комісії, де саме так і зазначено", - сказав він.

Нагадаємо, голова ВР А.Парубій завтра запропонує Раді голосувати за Антикорупційний суд.

Українські Національні Новини

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