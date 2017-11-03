Порошенко просят о пересмотре приговора суда в отношении убийцы Петлюры

"Просим Вас, как Президента Украины, добиться пересмотра приговора Парижского суда по убийству Симона Петлюры для защиты его громкого имени", - говорится в петиции.

Автор также отмечает, что в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке" Главный Атаман Войска УНР, Председатель Директории УНР Симон Петлюра признается борцом за независимость Украины.

"Государство Украина считает противоправным публичное отрицание факта правомерности борьбы за независимость Украины в XX веке, признает надругательство над памятью борцов за независимость Украины в XX веке, унижением достоинства украинского народа", - уточняется в петиции.

Документ зарегистрирован под №22 / 040570-эп 1 ноября. Он пока набрал 19 из 25 тыс. необходимых голосов.