Порошенко просят о пересмотре приговора суда в отношении убийцы Петлюры

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52665 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120416 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104437 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107158 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105974 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97328 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104633 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102321 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144139 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116346 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Порошенко просят о пересмотре приговора суда в отношении убийцы Петлюры

Порошенко просят о пересмотре приговора суда в отношении убийцы Петлюры

Киев  •  УНН

 • 16730 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президента Украины Петра Порошенко просят добиться пересмотра приговора Парижского суда по убийце украинского государственного, военного и политического деятеля Симона Петлюры. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте официального интернет-представительства Президента Украины, передает УНН.

"Просим Вас, как Президента Украины, добиться пересмотра приговора Парижского суда по убийству Симона Петлюры для защиты его громкого имени", - говорится в петиции.

Автор также отмечает, что в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке" Главный Атаман Войска УНР, Председатель Директории УНР Симон Петлюра признается борцом за независимость Украины.

"Государство Украина считает противоправным публичное отрицание факта правомерности борьбы за независимость Украины в XX веке, признает надругательство над памятью борцов за независимость Украины в XX веке, унижением достоинства украинского народа", - уточняется в петиции.

Документ зарегистрирован под №22 / 040570-эп 1 ноября. Он пока набрал 19 из 25 тыс. необходимых голосов.

Украинские Национальные Новости

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