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Порошенка просять про перегляд вироку суду щодо вбивці Петлюри

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президента України Петра Порошенка просять домогтися перегляду вироку Паризького суду щодо вбивці українського державного, військового та політичного діяча Симона Петлюри. Відповідна петиція зареєстрована на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України, передає УНН.

"Просимо Вас, як Президента України, домогтися перегляду вироку Паризького суду щодо вбивства Симона Петлюри для захисту його славетного імені", - йдеться у петиції.

Автор також зазначає, що відповідно до Закону України "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України в ХХ столітті" Головний Отаман Війська УНР, Голова Директорії УНР Симон Петлюра визнається борцем за незалежність України.

"Держава Україна вважає протиправним публічне заперечення факту правомірності боротьби за незалежність України у XX столітті, визнає наругою над пам’яттю борців за незалежність України у XX столітті, приниженням гідності Українського народу", - уточнюється у петиції.

Документ зареєстровано під №22/040570-еп 1 листопада. Він поки набрав 19 з 25 тис. необхідних голосів.

Українські Національні Новини

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