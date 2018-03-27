Порноактриса подала иск против адвоката Трампа

Как отмечается, это стало ответом Клиффорд на призыв Коэна принести извинения после ее интервью в программе "60 минут" на телеканале CBS, в котором порноактриса рассказала об угрозах физической расправы из-за ее связи с Трампом. Между тем пресс-секретарь Белого дома Радж Шах заявил, что президент США отвергает все обвинения со стороны Клиффорд, которые она озвучила в этом интервью.

По словам порноактрисы, в 2011 году в Лас-Вегасе на автопарковке, где она находилась вместе с малолетней дочерью, к ней подошел неизвестный мужчина и сказал: "Оставь Трампа в покое. Забудь об этой истории". "После этого он наклонился, посмотрел на мою дочь и сказал: "Какая хорошенькая маленькая девочка. Было бы жаль, если бы что-то случилось с ее мамой", - рассказала Клиффорд о том инциденте.

Ранее порноактриса заявляла, что ее сексуальные отношения с Трампом начались в 2006 году во время турнира по гольфу на озере Тахо, то есть через год после бракосочетания Дональда и Мелании Трамп. Порноактриса утверждает, что ее отношения с Трампом продолжались также в 2007 году. В начале марта этого года она заявила, что подает в суд на Трампа, поскольку хочет аннулировать соглашение о неразглашении информации о сексуальных отношениях с ним.

В феврале адвокат Трампа Майкл Коэн подтвердил, что он лично и из собственных средств заплатил актрисе 130 тысяч долларов в октябре 2016 года, накануне президентских выборов в США. Адвокат Трампа отрицал слухи о том, что его шеф имел связь с Клиффорд.