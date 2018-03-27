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Порноакторка подала позов проти адвоката Трампа

Порноакторка подала позов проти адвоката Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Порноакторка Стефані Кліффорд, відома під псевдонімом Stormy Daniels, подала до суду на Майкла Коена, адвоката президента США Дональда Трампа, за дифамацію, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, це стало відповіддю Кліффорд на заклик Коена принести вибачення після її інтерв'ю в програмі "60 хвилин" на телеканалі CBS, в якому порноакторка розповіла про погрози фізичної розправи через її зв'язок з Трампом. Тим часом речник Білого дому Радж Шах заявив, що президент США відкидає усі звинувачення з боку Кліффорд, які вона озвучила в цьому інтерв'ю.

За словами порноакторки, у 2011 році в Лас-Вегасі на автопарковці, де вона перебувала разом з малолітньою донькою, до неї підійшов невідомий чоловік і сказав: "Залиш Трампа у спокої. Забудь про цю історію". "Після цього він нахилився, поглянув на мою доньку і сказав: "Яка гарненька маленька дівчинка. Було би шкода, якби щось трапилось з її мамою", - розповіла Кліффорд про той інцидент.

Раніше порноакторка заявляла, що її сексуальні стосунки з Трампом розпочалися у 2006 році під час турніру з гольфу на озері Тахо, тобто через рік після одруження Дональда та Меланії Трамп. Порноакторка стверджує, що її стосунки з Трампом продовжувалися також у 2007 році. На початку березня цього року вона заявила, що подає до суду на Трампа, оскільки хоче анулювати угоду про нерозголошення інформації щодо сексуальних відносин з ним.

У лютому адвокат Трампа Майкл Коен підтвердив, що він особисто та з власних коштів заплатив акторці 130 тисяч доларів у жовтні 2016 року, напередодні президентських виборів у США. Адвокат Трампа заперечував чутки про те, що його шеф мав зв'язок із Кліффорд.

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