Поражение от "Ромы" не помешало "Манчестер Юнайтед" пробиться в финал Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Римская "Рома" принимала английский "Манчестер Юнайтед" в матче в 1/2 финала Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
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"Роме" удалось победить на своем поле (3:2), но трех забитых мячей оказалось мало для общего успеха в противостоянии.
У "Ромы" точные удары оформили Джеко, Кристанте и автогол от Алекса Теллеса. У соперников дубль забил Эдинсон Кавани.
"Манчестер" показал, что в любой момент готов добавить, и благодаря этому свое преимущество отстоял. "Красные дьяволы" победили суммарно 8:5.
Отметим, что "МЮ" впервые под руководством Сульшера вышел в финал.
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В финале Лиги чемпионов встретятся английские клубы.