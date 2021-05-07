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Поражение от "Ромы" не помешало "Манчестер Юнайтед" пробиться в финал Лиги Европы

Поражение от "Ромы" не помешало "Манчестер Юнайтед" пробиться в финал Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 23280 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Римская "Рома" принимала английский "Манчестер Юнайтед" в матче в 1/2 финала Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

"Роме" удалось победить на своем поле (3:2), но трех забитых мячей оказалось мало для общего успеха в противостоянии.

У "Ромы" точные удары оформили Джеко, Кристанте и автогол от Алекса Теллеса. У соперников дубль забил Эдинсон Кавани.

"Манчестер" показал, что в любой момент готов добавить, и благодаря этому свое преимущество отстоял. "Красные дьяволы" победили суммарно 8:5.

Отметим, что "МЮ" впервые под руководством Сульшера вышел в финал.

Добавим

В финале Лиги чемпионов встретятся английские клубы.

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