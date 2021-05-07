Поразка від "Роми" не завадила "Манчестер Юнайтед" пробитися до фіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Римська "Рома" приймала англійський "Манчестер Юнайтед" у матчі в відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
"Ромі" вдалося перемогти на своєму полі (3:2), але трьох забитих м'ячів виявилося мало для загального успіху в протистоянні.
У "Роми" точні удари оформили Джеко, Крістанте і автогол від Алекса Теллеса. За суперників дубль забив Едінсон Кавані.
"Манчестер" показав, що в будь-який момент готовий додати, і завдяки цьому свою перевагу відстояв. "Червоні дияволи" перемогли сумарно 8:5.
Відзначимо, що "МЮ" вперше під орудою Сульшера вийшов у фінал.
Додамо
У фіналі Ліги чемпіонів зустрінуться англійські клуби.