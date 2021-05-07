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Поразка від "Роми" не завадила "Манчестер Юнайтед" пробитися до фіналу Ліги Європи

Київ • УНН

 • 23283 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Римська "Рома" приймала англійський "Манчестер Юнайтед" у матчі в відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

"Ромі" вдалося перемогти на своєму полі (3:2), але трьох забитих м'ячів виявилося мало для загального успіху в протистоянні.

У "Роми" точні удари оформили Джеко, Крістанте і автогол від Алекса Теллеса. За суперників дубль забив Едінсон Кавані.

"Манчестер" показав, що в будь-який момент готовий додати, і завдяки цьому свою перевагу відстояв. "Червоні дияволи" перемогли сумарно 8:5.

Відзначимо, що "МЮ" вперше під орудою Сульшера вийшов у фінал.

Додамо

У фіналі Ліги чемпіонів зустрінуться англійські клуби

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