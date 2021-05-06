Футбол: визначився другий фіналіст Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Лондонський “Челсі” приймав мадридський “Реал” у поєдинку в відповідь півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, передає кореспондент УНН.
Деталі
До перерви у воротах мадридців відзначився Тімо Вернер. Кай Хаверц перекинув м’яч за комірець голкіперу “галактікос” — ігровий снаряд потрапив у поперечину і першим на добиванні спрацював саме Вернер.
Другий і заключний гол у зустрічі прийшлося чекати до 85 хвилини. Саме тоді Мейсон Маунт замкнув простріл від Пулішича — 2:0.
Відзначимо, що за підсумками двоматчевого протистояння “Челсі” святкував перемогу 3:1.
Доповнення
У фіналі лондонці зіграють із “Манчестер Сіті”. Фінал пройде 29 травня у Стамбулі.