Футбол: визначився другий фіналіст Ліги чемпіонів

Деталі

До перерви у воротах мадридців відзначився Тімо Вернер. Кай Хаверц перекинув м’яч за комірець голкіперу “галактікос” — ігровий снаряд потрапив у поперечину і першим на добиванні спрацював саме Вернер.

Другий і заключний гол у зустрічі прийшлося чекати до 85 хвилини. Саме тоді Мейсон Маунт замкнув простріл від Пулішича — 2:0.

Відзначимо, що за підсумками двоматчевого протистояння “Челсі” святкував перемогу 3:1.

Доповнення

У фіналі лондонці зіграють із “Манчестер Сіті”. Фінал пройде 29 травня у Стамбулі.